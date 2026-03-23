Scontro tra bici e moto a Bergamo, muore Mattia Signorelli

Mattia Signorelli muore a 25 anni in uno scontro tra bici e moto dopo il sorpasso del centauro a Bergamo. Il giovane, appena andato a vivere con la compagna, è stato sbalzato e travolto da un’auto in arrivo.

Un impatto frontale tra una bicicletta e una moto si è trasformato in tragedia nella mattina di domenica 22 marzo in provincia di Bergamo. A perdere la vita è stato Mattia Signorelli, 25 anni, coinvolto in un incidente la cui dinamica è ancora in fase di accertamento.

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava affrontando un tratto in discesa quando si è trovato davanti una moto che procedeva in direzione opposta. Il centauro, poco più che ventenne, avrebbe appena concluso un sorpasso quando è avvenuto lo scontro.

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L’urto è stato molto violento: il ciclista è stato sbalzato dalla sella e subito dopo investito da un’auto che sopraggiungeva, senza riuscire a evitarlo. L’impatto non gli ha lasciato scampo.

I soccorsi sono arrivati rapidamente, con ambulanza ed elisoccorso, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Il motociclista è stato invece trasportato in ospedale in condizioni serie.

I veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro e le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire le responsabilità. Non è esclusa l’apertura di un fascicolo per omicidio stradale.

Il 25enne viveva da poco con la fidanzata, una nuova fase della sua vita iniziata da poco e interrotta bruscamente dall’incidente. La notizia ha colpito profondamente familiari e amici.