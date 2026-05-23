Parma, docenti aggrediti davanti all'Itis Leonardo Da Vinci: studenti riprendono tutto col cellulare

A Parma due insegnanti dell’Itis Leonardo Da Vinci sono stati aggrediti da alcuni studenti fuori dalla scuola. Un video girato con il cellulare mostra calci, pugni e minacce mentre i ragazzi impediscono ai docenti di chiamare il 113.

Due insegnanti dell’Itis Leonardo Da Vinci di Parma sono stati aggrediti da un gruppo di studenti all’esterno dell’istituto. La scena è stata ripresa con uno smartphone da un altro ragazzo presente sul posto e il filmato è poi finito sui social.

Nel video si vede uno dei docenti accerchiato e colpito con calci e pugni mentre alcuni studenti assistono alla scena ridendo. Poco dopo viene preso di mira anche un secondo insegnante. Durante l’aggressione uno dei professori prova a intervenire dicendo di voler chiamare il 113, ma uno dei giovani lo blocca con una minaccia diretta.

Le immagini sono state rilanciate online anche dalla deputata Gaetana Russo. Il caso ha spinto la scuola a diffondere una nota firmata dal dirigente scolastico Giorgio Piva.

L’istituto ha spiegato di operare da sempre per promuovere il rispetto delle persone, dei ruoli e delle regole. Nella comunicazione ufficiale viene definito grave quanto accaduto e viene annunciato il coinvolgimento degli organi collegiali per valutare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti coinvolti.

La scuola ha precisato che le decisioni saranno adottate mantenendo una finalità educativa, senza escludere le valutazioni di competenza delle altre istituzioni.

Nella stessa nota il dirigente ha riferito di essere stato contattato dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che avrebbe espresso vicinanza alla comunità scolastica e ai docenti aggrediti dopo aver seguito personalmente la vicenda.