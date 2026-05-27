Prof dell'Itis di Parma inseguito dagli studenti, il docente rinuncia alla denuncia

Il professore dell’Itis di Parma non denuncerà gli studenti coinvolti nel video virale davanti alla scuola. Tre ragazzi sono stati sospesi per 30 giorni, ma il docente parla di un litigio degenerato e sceglie una risposta educativa.

Il professore dell’Itis di Parma finito al centro di un video diventato virale ha deciso di non denunciare gli studenti coinvolti nell’episodio avvenuto davanti alla scuola. Il docente, 63 anni, è stato ripreso mentre veniva seguito da alcuni ragazzi all’esterno dell’istituto, fino all’intervento di un collega che ha bloccato a terra uno degli studenti.

Dopo l’accaduto, tre ragazzi sono stati sospesi per trenta giorni. Il professore, però, ha spiegato di non voler presentare querela. In un’intervista ha raccontato di essere rimasto per circa due ore in questura, dove gli agenti avrebbero insistito perché denunciasse i giovani coinvolti.

Il docente ha ribadito di non considerare quanto accaduto una vera aggressione. Secondo la sua ricostruzione, si sarebbe trattato di un confronto degenerato tra persone che già si conoscevano. Per questo motivo ritiene sbagliato affidare ai cittadini la scelta di procedere penalmente in situazioni simili.

Alla base della vicenda ci sarebbe un richiamo fatto la mattina stessa a uno studente che, secondo il professore, aveva preso a calci una lattina facendola finire contro un’auto. Nel pomeriggio il docente avrebbe incontrato di nuovo il ragazzo insieme ad altri cinque o sei giovani all’uscita da scuola.

Il professore ha raccontato di aver chiesto allo studente se avesse bisogno di ulteriori spiegazioni dopo il rimprovero ricevuto poche ore prima. La risposta sarebbe stata provocatoria, con il ragazzo che avrebbe detto di essere pronto a farsi aiutare dagli amici.

Da quel momento il gruppo avrebbe iniziato a seguirlo nel parco vicino all’istituto. Nel filmato circolato online si vede il collega intervenire per allontanare i ragazzi e fermarne uno a terra. Il docente ha precisato di non essere stato colpito fisicamente durante tutta la scena.

La scelta di non denunciare, secondo il professore, rappresenta anche una forma di risposta educativa. A suo giudizio i ragazzi coinvolti avrebbero già compreso le conseguenze del loro comportamento attraverso quanto accaduto dopo l’episodio.