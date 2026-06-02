Frattamaggiore, 17enne in fin di vita dopo il miele da sballo consumato con due amici

Tre giovani hanno consumato una sostanza chiamata miele da sballo a Frattamaggiore e sono finiti in ospedale. Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo una crisi respiratoria causata dalla droga a base di cannabinoidi.

Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in condizioni critiche all’ospedale San Paolo di Napoli dopo aver assunto una sostanza stupefacente conosciuta online come “miele da sballo”. Il giovane, residente a Frattamaggiore, nel Napooletano, avrebbe consumato la droga insieme ad altri due ragazzi di 19 e 22 anni.

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, i tre si erano incontrati nell’abitazione del minorenne quando avrebbero ingerito una piccola quantità della sostanza, descritta come un composto gelatinoso ad alta concentrazione di cannabinoidi. Poco dopo tutti hanno accusato un malore improvviso.

I genitori del 17enne hanno allertato il 118 dopo aver visto il figlio in grave difficoltà respiratoria. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza al San Paolo, dove resta ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita. Gli altri due giovani sono stati soccorsi in stato di choc, ma non avrebbero riportato conseguenze fisiche gravi.

Durante l’intervento, il padre del minorenne ha consegnato ai carabinieri il barattolo contenente la sostanza assunta dai ragazzi. Il prodotto è stato sequestrato e sottoposto alle prime analisi, che hanno confermato la presenza di cannabinoidi.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la provenienza della droga e verificare come sia stata acquistata. Il cosiddetto “miele da sballo” viene pubblicizzato sul web come derivato della cannabis ad altissima concentrazione, con effetti molto più forti rispetto agli stupefacenti tradizionali.