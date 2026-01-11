Due violente aggressioni vicino a Roma Termini: uomo in fin di vita e rider ferito

Un uomo di 57 anni è stato lasciato gravemente ferito a Roma nei pressi della stazione Termini dopo una prima violenta aggressione; poco più tardi un rider è stato preso di mira dallo stesso gruppo, mentre la polizia sta cercando i responsabili.

Nella tarda serata di ieri a Roma, in zona Stazione Termini, due episodi di violenza si sono susseguiti nell’arco di circa un’ora, scuotendo la zona urbana intorno a via Giolitti e via Manin.

Il primo episodio è avvenuto poco dopo le 22:15, quando un uomo di 57 anni è stato accerchiato e picchiato da più persone, riportando ferite gravissime. Soccorso dai sanitari, è stato trasferito in ospedale in condizioni critiche e la sua vita è considerata a rischio.

A distanza di circa un’ora e a breve distanza, un altro uomo, impegnato nel lavoro come rider, è stato aggredito da un gruppo presumibilmente collegato ai primi assalitori. Anche lui ha riportato lesioni e ha ricevuto cure mediche in ospedale.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le due aggressioni potrebbero essere state compiute dallo stesso gruppo di persone, motivo per cui sono in corso accertamenti e interrogatori. Le forze dell’ordine hanno portato in commissariato diverse persone per identificazione e valutare eventuali responsabilità nei fatti.

La vasta operazione di polizia si concentra ora sull’identificazione dei responsabili e sulla ricostruzione delle dinamiche degli attacchi, con l’obiettivo di chiarire movente e responsabilità di quanto accaduto nei pressi della principale stazione ferroviaria della Capitale.