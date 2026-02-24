Sanremo 2026, Gianna Pratesi ospite speciale per gli 80 anni della Repubblica
Gianna Pratesi sarà ospite a Sanremo 2026 su invito di Carlo Conti per celebrare gli 80 anni della Repubblica. Ha 105 anni, studia ancora pianoforte ogni giorno e continua a dipingere e ballare con grande vitalità.
Gianna Pratesi salirà sul palco dell’Ariston nella prima serata del Festival di Sanremo 2026. La scelta porta la firma di Carlo Conti, che ha voluto accanto a sé una figura simbolica, capace di raccontare un pezzo di storia italiana attraverso la propria vita.
A 105 anni, Pratesi conserva una quotidianità sorprendente. Dedica diverse ore allo studio del pianoforte, si cimenta nella pittura e non rinuncia al ballo. La musica resta il filo conduttore delle sue giornate, coltivata con la stessa passione di sempre.
Leggi anche: Gianna Pratesi a Sanremo, la storia della 105enne che canta Celentano Gianna Pratesi sale sul palco di Sanremo a 105 anni per cantare 24mila baci, spinta dalla sua passione per la musica e da una vita lunga e piena di esperienze tra Italia e Scozia.
Nata nel 1920 a Chiavari, compirà 106 anni il prossimo 16 marzo. La sua esistenza è attraversata da esperienze lontane nel tempo ma ancora vive nei ricordi. A 28 anni, rimasta senza genitori, si trasferì in Scozia con la sorella, dove incontrò il futuro marito.
Insieme avviarono una gelateria che gestirono per oltre vent’anni. Poi il ritorno in Liguria, dove ha continuato a vivere mantenendo uno spirito attivo e curioso. Un percorso personale che si intreccia con la storia del Paese.
La sua presenza al Festival richiama gli 80 anni della Repubblica italiana, nata dal referendum del 2 giugno 1946. Quella consultazione segnò anche il primo voto politico delle donne, dopo il riconoscimento del suffragio femminile nel 1945.
Carlo Conti ha spiegato di averla voluta sul palco come esempio concreto per le nuove generazioni. Una testimonianza diretta di chi ha attraversato la guerra, la ricostruzione e i cambiamenti dell’Italia, fino ad arrivare a oggi.