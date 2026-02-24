Sanremo 2026, Gianna Pratesi ospite speciale per gli 80 anni della Repubblica

Gianna Pratesi sarà ospite a Sanremo 2026 su invito di Carlo Conti per celebrare gli 80 anni della Repubblica. Ha 105 anni, studia ancora pianoforte ogni giorno e continua a dipingere e ballare con grande vitalità.

