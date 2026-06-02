Francesco Dolci davanti al cimitero di Strozza nella notte, la difesa sulle accuse legate a Pamela Genini

Francesco Dolci ha confermato di essere stato davanti al cimitero di Strozza nel cuore della notte in cui le telecamere di sorveglianza lo hanno ripreso vicino all’ingresso della struttura. L’imprenditore bergamasco, ex compagno di Pamela Genini, è intervenuto durante la trasmissione televisiva «Dentro la Notizia» per rispondere alle accuse di profanazione di sepolcro e vilipendio di cadavere che gli vengono contestate dagli investigatori.

Nel corso dell’intervista, Dolci ha spiegato di essersi recato da solo davanti al camposanto intorno alle due del mattino. Ha raccontato di aver bevuto molto durante la serata e di essere arrivato sul posto in stato di alterazione. «Avevo bevuto più di cinque gin tonic e una bottiglia di limoncello», ha dichiarato, aggiungendo però di non aver mai oltrepassato il cancello del cimitero.

Secondo la versione fornita dall’uomo, quella visita era legata a un gesto personale nei confronti della donna scomparsa. Dolci ha spiegato che, in occasione di sviluppi giudiziari favorevoli che lo riguardavano, era solito andare sulla tomba di Pamela Genini per rivolgerle una preghiera. Anche quella notte, ha sostenuto, si sarebbe fermato soltanto per recitare un’Ave Maria.

L’imprenditore ha respinto ogni accusa di intrusione o danneggiamento, sostenendo di rispettare il luogo sacro e gli orari del cimitero. Le immagini registrate dalle videocamere mostrano l’uomo mentre si avvicina al cancello barcollando, ma per gli inquirenti restano ancora da chiarire alcuni dettagli della vicenda.

Durante la trasmissione è stato affrontato anche il tema delle frequenti visite brevi effettuate da Dolci presso la sepoltura di Pamela Genini. Il conduttore gli ha chiesto spiegazioni sulla durata limitata di quei passaggi, spesso di pochi minuti. L’uomo ha collegato quelle soste alla propria abitudine di pregare rapidamente davanti alla tomba.

Dolci ha inoltre fatto riferimento ad alcuni elementi mancanti sulla sepoltura, spiegando di aver inizialmente pensato a un intervento del marmista per lavori legati alla lapide. Gli investigatori continuano gli accertamenti per verificare se quella notte ci sia stata soltanto una visita esterna al cimitero oppure un accesso non autorizzato all’interno della struttura.