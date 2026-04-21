Pamela Genini, un uomo ripreso di notte vicino al cimitero di Strozza è tra i sospetti per la profanazione del cadavere

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Pamela Genini, profanato il cadavere nel cimitero di Strozza e ora gli investigatori seguono la pista di un uomo ripreso di notte vicino alla zona della sepoltura. Il filmato è al centro degli accertamenti ancora aperti contro ignoti.

Pamela Genini, un uomo ripreso di notte vicino al cimitero di Strozza è tra i sospetti per la profanazione del cadavere

Le indagini sulla profanazione del cadavere di Pamela Genini si concentrano ora su un possibile sospettato. Gli investigatori stanno lavorando su un video in cui compare un uomo nelle ore notturne, nei pressi del cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, dove si trovava il corpo della giovane. Il filmato, finito all’esame degli inquirenti, potrebbe aiutare a chiarire chi sia entrato in azione e in quale momento. Al momento il procedimento resta aperto contro ignoti, ma dalle verifiche in corso sarebbe emersa la presenza di questa persona nell’area del camposanto durante la notte. La novità è stata riferita durante la trasmissione televisiva Dentro la notizia, andata in onda su Canale 5 e condotta da Gianluigi Nuzzi. Nel corso del programma è stato spiegato che l’uomo ripreso dal video viene ritenuto coinvolto nella vicenda che ha portato alla profanazione del corpo di Pamela Genini.

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