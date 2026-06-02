Zverev-Jodar al Roland Garros, orario del quarto di finale e dove vedere il match in tv

Alexander Zverev affronta Rafa Jodar nei quarti di finale del Roland Garros 2026, con in palio l’accesso alla semifinale di Parigi. Il match è in programma oggi alle 16 e sarà trasmesso in diretta su Eurosport e in streaming.

Alexander Zverev torna in campo oggi, martedì 2 giugno, per i quarti di finale del Roland Garros 2026. Il tennista tedesco sfida Rafa Jodar sul rosso di Parigi con un posto in semifinale in palio.

Zverev arriva all’appuntamento dopo un percorso senza particolari difficoltà nello Slam francese. Nel suo cammino ha eliminato Bonzi, Machac, Halys e De Jong, conquistando così l’accesso tra i migliori otto del torneo.

Dall’altra parte della rete ci sarà Rafa Jodar, protagonista di un torneo sorprendente. Lo spagnolo ha superato Kovacevic, Duckworth, Michelsen e Carreno Busta, guadagnandosi il match più importante della sua carriera.

La sfida tra Zverev e Jodar è in programma oggi non prima delle ore 16. Per i due giocatori sarà il primo confronto ufficiale nel circuito maggiore, visto che non si sono mai affrontati prima d’ora.

Le partite del Roland Garros 2026 vengono trasmesse in esclusiva sui canali Eurosport, disponibili anche tramite smart tv. Il torneo è visibile inoltre in streaming su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.