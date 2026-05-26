Sinner al Roland Garros contro Tabur, orario del debutto e dove vedere il match in tv

Sinner debutta al Roland Garros contro Tabur dopo il trionfo a Roma. Il numero uno azzurro apre la sessione serale sul Philippe-Chatrier davanti al pubblico francese che sosterrà il rivale entrato con una wild card.

Jannik Sinner torna in campo al Roland Garros 2026 per il debutto nel torneo parigino. Oggi, martedì 26 maggio, il tennista italiano affronta il francese Clement Tabur nel primo turno dello Slam sulla terra rossa, appuntamento fissato sul centrale Philippe-Chatrier.

Sinner arriva a Parigi dopo il successo conquistato agli Internazionali d’Italia. A Roma l’azzurro ha superato Casper Ruud in finale centrando il sesto Masters 1000 consecutivo, confermando il suo momento di forma. Lo scorso anno, invece, il cammino al Roland Garros si era fermato nell’ultimo atto contro Carlos Alcaraz dopo una finale durata oltre cinque ore. Lo spagnolo quest’anno non sarà presente a causa di un infortunio.

Dall’altra parte della rete ci sarà Clement Tabur, giocatore francese ammesso al tabellone principale grazie a una wild card. Per lui il sostegno del pubblico di casa rappresenterà un fattore importante nella sfida contro il numero uno italiano.

La partita tra Sinner e Tabur inizierà alle 20.15 e aprirà la sessione serale del Philippe-Chatrier. I due non si sono mai affrontati in carriera e quello di Parigi sarà il loro primo confronto ufficiale nel circuito maggiore.

Il match sarà trasmesso in diretta tv sui canali Eurosport, disponibili anche tramite smart tv. La sfida potrà essere seguita inoltre in streaming su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.