Djokovic-Royer al Roland Garros, orario del match e dove vedere il secondo turno in tv

Djokovic affronta Royer al Roland Garros dopo il debutto vincente contro Mpetshi Perricard. Il serbo torna in campo oggi a Parigi nel secondo turno dello Slam francese, con match previsto nel pomeriggio.

Novak Djokovic torna in campo oggi, mercoledì 27 maggio, per il secondo turno del Roland Garros 2026. Il tennista serbo affronta il francese Valentin Royer sul centrale di Parigi dopo aver superato all’esordio Giovanni Mpetshi Perricard.

Djokovic arriva alla sfida dopo un periodo complicato sulla terra rossa. Agli Internazionali d’Italia era stato eliminato subito al primo turno, ma a Parigi ha iniziato il torneo con una vittoria convincente contro un altro giocatore di casa. Royer, invece, si è guadagnato il passaggio del turno battendo Hugo Dellien.

La partita tra Djokovic e Royer è in programma oggi intorno alle ore 15. Per i due sarà il primo confronto in carriera nel circuito maggiore.

Tutti gli incontri del Roland Garros vengono trasmessi in esclusiva sui canali Eurosport, disponibili anche tramite smart tv. La sfida sarà visibile inoltre in streaming su HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels.