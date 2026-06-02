Ucraina sotto attacco, missili e droni russi su Kiev e Dnipro causano almeno 9 morti

Mosca ha lanciato nella notte un nuovo attacco su larga scala contro l’Ucraina con missili e droni. A Kiev è crollato un palazzo residenziale, mentre il bilancio complessivo è salito ad almeno 9 morti e oltre 100 feriti.

La Russia ha colpito diverse città ucraine nella notte tra l’1 e il 2 giugno con un massiccio raid aereo che ha provocato almeno nove vittime e oltre cento feriti. Gli attacchi hanno interessato soprattutto Kiev e Dnipro, ma esplosioni e danni sono stati segnalati anche in altre aree del Paese.

Nella capitale Ucraina le sirene sono scattate poco dopo l’1.30. Alle prime esplosioni ne sono seguite altre nel corso della notte e nelle prime ore del mattino, con blackout temporanei in alcune zone della città. Il sindaco Vitali Klitschko ha confermato almeno quattro morti e 58 feriti, tra cui due bambini.

Uno degli episodi più gravi si è verificato nel distretto Podilskyi, dove un edificio residenziale di nove piani è crollato dopo un secondo bombardamento avvenuto pochi minuti dopo il primo attacco. Le autorità locali parlano di una tattica “double tap”, utilizzata per colpire nuovamente la stessa area mentre sono in corso i soccorsi. Diverse persone risultano ancora disperse sotto le macerie.

Nel quartiere sono andate a fuoco numerose automobili e frammenti di missile hanno colpito il tetto di un altro edificio, provocando incendi e danni agli appartamenti vicini. Altri edifici residenziali sono stati danneggiati nei distretti Solomianskyi e Obolonskyi, dove i resti di un drone sono caduti vicino a una scuola materna.

Incendi sono scoppiati anche nei quartieri Darnytskyi e Shevchenkivskyi dopo la caduta di detriti su stazioni di servizio e strutture commerciali. Nel distretto Holosiivskyi sono stati segnalati danni a una clinica medica e il crollo parziale di un centro direzionale.

L’attacco ha coinvolto anche l’area metropolitana della capitale. Nelle zone di Bucha e Vyshhorod sono stati danneggiati abitazioni, magazzini e altri edifici. Il governatore regionale Mykola Kalashnyk ha riferito di almeno tre feriti.

A Dnipro il bilancio è di sei morti e 36 feriti. Secondo le autorità locali, 23 persone sono state ricoverate in ospedale, compresa una ragazza di 13 anni. Le immagini diffuse sui social mostrano edifici parzialmente crollati e vaste aree distrutte. Il sindaco Borys Filatov ha dichiarato che 49 edifici residenziali hanno subito danni e che sette sono stati quasi completamente distrutti.

Anche Kharkiv è stata colpita da droni e missili russi. Il sindaco Ihor Terekhov ha riferito di danni a edifici residenziali, veicoli e strutture amministrative. Almeno dieci persone sono rimaste ferite.

Durante il raid, l’Aeronautica militare polacca ha fatto decollare caccia polacchi e alleati per monitorare lo spazio aereo vicino al confine con l’Ucraina.

L’offensiva arriva dopo giorni di allerta lanciati dal presidente Volodymyr Zelensky. Già il 29 maggio il leader ucraino aveva dichiarato che l’intelligence aveva individuato i preparativi russi per un nuovo attacco su larga scala, invitando la popolazione a seguire gli allarmi aerei e a restare nei rifugi.

Nei giorni precedenti Mosca aveva aumentato la pressione anche sul piano diplomatico. Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov aveva parlato della possibilità di colpire i cosiddetti “centri decisionali” ucraini e aveva invitato gli Stati Uniti a valutare l’evacuazione della propria ambasciata a Kiev.

Il nuovo bombardamento segue quello del 24 maggio, quando la Russia aveva lanciato circa 90 missili e 600 droni contro Kiev e altre città ucraine. In quell’attacco erano stati colpiti anche edifici simbolici della capitale, tra cui il palazzo del governo, il ministero degli Esteri e il Teatro dell’Opera.