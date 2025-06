Attacco notturno su Kiev: droni e missili russi causano almeno 4 morti e 20 feriti

La notte a Kiev si è trasformata in un incubo: droni e missili russi hanno scosso la città, causando vittime e distruzione. Sei quartieri sono stati colpiti in modo devastante, con almeno 4 morti e numerosi feriti. La tensione aumenta mentre l'Ucraina affronta questa nuova ondata di violenza, mettendo a dura prova la resilienza della popolazione. La situazione resta critica, e il mondo osserva con apprensione gli sviluppi di questa escalation.

Un'ondata di attacchi aerei russi ha colpito l'Ucraina nella notte, causando vittime e gravi danni in diverse zone del Paese. A Kiev, sei quartieri sono stati bersaglio di droni kamikaze e missili balistici, provocando almeno 4 morti e 20 feriti, di cui 16 sono stati ricoverati in ospedale. Lo hanno riferito il servizio di emergenza ucraino e il sindaco Vitali Klitschko.

Gli attacchi hanno generato incendi in un condominio di 16 piani, colpito direttamente, così come in una infrastruttura civile e in un hangar. Danni si sono registrati anche ai binari della metropolitana nella regione di Kiev, interrompendo i collegamenti urbani.

Leggi anche Ucraina, attacco ai bombardieri russi: Mosca minaccia risposta, cresce il timore di escalation nucleare

Le offensive russe si sono estese anche a ovest, colpendo la città di Lutsk, vicino al confine con la Polonia, dove almeno cinque persone sono rimaste ferite. Bombardamenti hanno interessato anche la regione di Ternopil.

Nel frattempo, la difesa russa ha abbattuto dieci droni ucraini diretti verso Mosca, secondo quanto dichiarato dal sindaco Sergei Sobyanin. Per ragioni di sicurezza, i tre principali aeroporti della capitale russa sono stati temporaneamente chiusi al traffico.