Ucraina sotto attacco, missili e droni russi su Kiev, Kharkiv e Zaporizhzhia
Nella notte l’Ucraina è tornata sotto un’intensa offensiva russa, con esplosioni segnalate in diverse città e nuovi colpi contro aree urbane e infrastrutture, mentre le autorità locali parlano di missili e droni lanciati su più fronti.
Una nuova ondata di attacchi ha colpito l’Ucraina nelle ore notturne. A Kiev sono state avvertite diverse esplosioni, attribuite dalle autorità locali a lanci di missili balistici. Le difese aeree sono entrate in funzione in più punti della capitale.
Secondo informazioni circolate nelle prime ore, ancora prive di conferme ufficiali, i raid avrebbero danneggiato due impianti di energia termica. Gli attacchi arrivano dopo la fine della tregua informale che aveva limitato i colpi contro le infrastrutture energetiche.
Leggi anche Ucraina, Kharkiv sotto attacco: raid russo con droni e missili provoca 3 morti e 22 feriti
A Kharkiv almeno due missili hanno centrato la città, come riferito dal sindaco. L’area urbana è stata inoltre bersaglio di un attacco massiccio con droni, che ha costretto le autorità a mantenere l’allerta per diverse ore.
Segnalazioni di bombardamenti arrivano anche da Zaporizhzhia e Dnipro, dove si parla di esplosioni e interventi dei sistemi di difesa. Al momento non risultano vittime né feriti ufficialmente confermati in nessuna delle località colpite.