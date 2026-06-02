Pinerolo, Pasquale Sarli muore nel torrente Chisone trascinato dalla corrente davanti agli amici

Un ragazzo di 17 anni è morto nel torrente Chisone a Pinerolo dopo essere stato trascinato dalla corrente mentre cercava di recuperare una ciabatta. Il corpo di Pasquale Sarli è stato recuperato dopo ore di ricerche a valle del ponte San Martino.

Pasquale Sarli, 17 anni, è morto nella serata di lunedì 1° giugno nel torrente Chisone, a Pinerolo, in provincia di Torino. Il ragazzo, residente a Porte, si trovava insieme ad alcuni amici lungo la riva del corso d’acqua quando è entrato nel torrente ed è stato travolto dalla corrente.

Secondo quanto ricostruito dai presenti, il giovane sarebbe scivolato mentre cercava di recuperare una ciabatta finita in acqua. Gli amici hanno tentato di aiutarlo, ma la forza del torrente non gli ha lasciato scampo. «Abbiamo provato a prenderlo, ma la corrente era troppo forte», avrebbe raccontato uno dei ragazzi presenti sul posto.

L’allarme è scattato immediatamente e sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Pinerolo insieme agli specialisti del nucleo Saf di Torino, ai sommozzatori arrivati con l’elicottero Drago del Reparto Volo Piemonte, al nucleo cinofili regionale e al Soccorso Alpino.

Dopo diverse ore di ricerche, il corpo senza vita del 17enne è stato individuato poco dopo le 21 in un tratto particolarmente difficile del torrente, circa 600 metri a valle del ponte San Martino.

La notizia ha colpito profondamente la comunità di Porte. Il sindaco Simone Gay ha ricordato la pericolosità della zona dove è avvenuta la tragedia, conosciuta come il gorgo della Malanna, un punto del Chisone ritenuto insidioso per la forza dell’acqua e delle correnti.