Pinerolo, rapina davanti alla banca e malore fatale, muore commerciante dopo lo scippo

Un commerciante di 60 anni muore a Pinerolo dopo uno scippo mentre stava per depositare l’incasso in banca. L’uomo ha chiamato i carabinieri subito dopo l’aggressione, poi è crollato a terra davanti ai soccorsi.

Un uomo di 60 anni ha perso la vita nella serata di martedì 5 maggio a Pinerolo, in provincia di Torino, dopo essere stato vittima di una rapina mentre si trovava nel centro cittadino. Il commerciante, titolare di un negozio alimentare a Bricherasio, si era recato in piazza Cavour per versare l’incasso della giornata.

Secondo quanto emerso, l’uomo era arrivato poco prima delle 19 a bordo della sua auto e si stava dirigendo verso la banca con una cassetta contenente il denaro. In quel momento sarebbe stato avvicinato da una o più persone che gli hanno strappato la cassetta dalle mani per poi allontanarsi rapidamente.

Nonostante lo spavento, il sessantenne è riuscito a contattare i carabinieri e a fornire una prima descrizione dell’accaduto. Poco dopo l’arrivo dei militari sul posto, però, è stato colto da un improvviso malore e si è accasciato a terra.

I sanitari del 118 sono intervenuti in pochi minuti e hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, senza riuscire a salvargli la vita. I carabinieri stanno ora lavorando per individuare l’autore della rapina e ricostruire con precisione quanto accaduto.