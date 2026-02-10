Imperia, 18enne muore in moto dopo lo scontro con un furgone davanti agli amici

Un pomeriggio di febbraio si è trasformato in tragedia a Imperia: un ragazzo di 18 anni ha perso la vita in un incidente stradale mentre era in moto con gli amici.

Si chiamava Gabriele Capone e aveva appena 18 anni. La sua vita si è spezzata nel tardo pomeriggio del 9 febbraio lungo via Nazionale, a Imperia, durante un’uscita in moto che si è conclusa nel modo più drammatico.

Il giovane viaggiava su una moto da enduro quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con un furgone che stava effettuando una svolta. L’impatto è stato violentissimo e non gli ha lasciato scampo.

I soccorsi sono arrivati rapidamente: sul posto sono intervenuti il personale del 118, i volontari della Croce Rossa di Pontedassio, quelli della Croce d’Oro di Imperia e i vigili del fuoco. Ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. Gabriele è morto sul colpo.

La scena si è consumata sotto gli occhi degli amici con cui stava trascorrendo il pomeriggio. Erano usciti insieme, condividendo quella che per lui era molto più di una passione: la moto. I ragazzi sono rimasti sul bordo della strada, sconvolti, mentre attendevano i soccorsi.

Sui suoi profili social Gabriele raccontava spesso le sue uscite, pubblicando foto e video in sella alla sua enduro. Proprio durante una di quelle escursioni ha trovato la morte.

Gli accertamenti sulla dinamica dell’incidente sono stati affidati ai carabinieri, che stanno ricostruendo con precisione quanto accaduto in quei minuti.