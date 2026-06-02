Taylor Swift e Travis Kelce verso il matrimonio, tensioni con Miles e Keleigh Teller
Taylor Swift e Keleigh Teller si sono allontanate e la presenza di Miles Teller al matrimonio con Travis Kelce resta incerta dopo una lite tra le due coppie.
Il rapporto tra Taylor Swift e l’amica storica Keleigh Teller attraversa un momento complicato, tanto da mettere in dubbio la presenza dell’attrice e del marito Miles Teller al matrimonio della cantante con Travis Kelce.
Secondo persone vicine alla situazione, l’amicizia tra Taylor e Keleigh si sarebbe incrinata negli ultimi mesi. Le due, un tempo molto legate, oggi avrebbero preso strade diverse e i rapporti si sarebbero raffreddati. Chi conosce entrambe parla di una fase delicata e spera ancora in una riconciliazione prima delle nozze.
Alla base dell’allontanamento ci sarebbero differenze legate allo stile di vita e alle rispettive abitudini personali. Nessuno dei diretti interessati, però, ha spiegato nel dettaglio cosa abbia provocato la rottura tra le due amiche.
Intanto continuano a circolare indiscrezioni sul possibile matrimonio tra Taylor Swift e il giocatore NFL Travis Kelce. Diverse fonti statunitensi sostengono che la coppia starebbe organizzando le nozze per il 3 luglio 2026 a New York.
Al momento non sono arrivate dichiarazioni ufficiali dai rappresentanti di Taylor Swift, Miles Teller o Keleigh Teller. Resta quindi incerto se la coppia parteciperà davvero alla cerimonia oppure no.
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