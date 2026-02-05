Travis Kelce scherza sulle birre al matrimonio con Taylor Swift

Battuta di Travis Kelce sulle birre al matrimonio con Taylor Swift, tra festa del Super Bowl, dettagli sulle nozze e l’assenza di Blake Lively tra gli invitati.

Travis Kelce ha risposto con una battuta quando gli hanno chiesto quanta birra ci sarà al ricevimento del suo matrimonio con Taylor Swift. “Non so contare così in alto”, ha detto ridendo mentre entrava alla festa del Super Bowl legata al podcast “New Heights”.

L’evento si è tenuto a metà settimana ed è stato organizzato insieme al fratello Jason. All’uscita, il giocatore NFL si è fermato con alcuni fan, ha firmato autografi e ha scherzato anche sulla sua partecipazione al pro-am del Waste Management Open, dove era sceso in campo poche ore prima.

Leggi anche Taylor Swift e Travis Kelce: Un amore da $100.000 al giorno

Taylor Swift non era presente alla serata, ma il suo nome circolava comunque tra gli ospiti. Sulla parete del locale era esposta una foto della cantante, scattata durante il concerto pre-Super Bowl “Super Saturday Night” del 2017, dettaglio notato subito dai fan.

La proposta di matrimonio è arrivata nell’agosto 2025, dopo circa due anni di relazione. La coppia ha scelto come location principale l’Ocean House di Watch Hill, nel Rhode Island, dove le nozze sono previste per l’estate.

Oltre alla cerimonia ufficiale, i due starebbero valutando altri momenti celebrativi. Tra le ipotesi emerse ci sono un evento in Tennessee e un’ulteriore festa su un’isola privata, anche se il programma resta riservato.

Tra i nomi che potrebbero non comparire nella lista degli invitati c’è Blake Lively, un tempo molto vicina alla popstar. Secondo indiscrezioni, la sua presenza rischierebbe di attirare un’attenzione mediatica eccessiva.

L’amicizia tra Swift e l’attrice è finita sotto i riflettori negli ultimi mesi, dopo che la cantante è stata tirata in ballo nella disputa legale che ha coinvolto Lively e Justin Baldoni, collega nel film “It Ends With Us”. I rapporti tra le due, stando alle fonti, sarebbero ormai sporadici e limitati a qualche messaggio.