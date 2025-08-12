Taylor Swift annuncia il nuovo album The Life of a Showgirl nel podcast di Travis Kelce

Taylor Swift ha svelato il titolo del suo dodicesimo album in studio, intitolato “The Life of a Showgirl”. Sebbene la data ufficiale di uscita non sia ancora stata comunicata, la notizia ha già infiammato i social e alimentato l’entusiasmo dei fan.

L’annuncio è arrivato in modo inaspettato: la popstar è apparsa nel podcast “New Heights”, condotto dal compagno Travis Kelce e da suo fratello Jason, mostrando una valigetta con le iniziali “TS” e la copertina ufficiale dell’album sfocata. Sul sito ufficiale dell’artista è indicato che le edizioni in vinile saranno spedite prima del 13 ottobre.

Leggi anche Giovane siriano incriminato per aver aiutato a pianificare un attentato al concerto di Taylor Swift a Vienna

Il nuovo progetto discografico arriva a un anno di distanza da “The Tortured Poets Department”, doppio album che ha rappresentato una svolta nella carriera della cantante, e poco dopo la conclusione del tour mondiale The Eras Tour. Quest’ultimo ha registrato incassi record e tappe memorabili, tra cui le due date sold out allo Stadio San Siro di Milano il 13 e 14 luglio 2024.