Daniel Taino muore nello schianto del Cessna a Valbrembo, grave l'allievo di 19 anni

Daniel Taino è morto nello schianto del Cessna a Valbrembo dopo l’impatto contro un pilone elettrico e una recinzione. Gravissimo l’allievo di 19 anni trasportato in ospedale in codice rosso.

Tragedia nel pomeriggio di lunedì 1 giugno a Valbrembo, in provincia di Bergamo, dove un aereo da turismo è precipitato a pochi metri dalle abitazioni della zona di via Don Bosco. Nell’impatto ha perso la vita Daniel Taino, istruttore di volo di 26 anni residente a Crema. Gravissimo invece il giovane allievo di 19 anni che si trovava a bordo del velivolo.

L’incidente si è verificato poco dopo le 16, nelle vicinanze della pista dell’Aeroclub locale. Secondo una prima ricostruzione, il Cessna 152 avrebbe improvvisamente perso quota durante il volo, finendo contro un pilone dell’elettricità prima di schiantarsi vicino alla recinzione di una casa. Il velivolo ha anche colpito il tettuccio di un’auto parcheggiata.

I soccorsi sono arrivati nel giro di pochi minuti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e le ambulanze del 118, partite in codice rosso. Per il pilota non c’è stato nulla da fare, mentre il ragazzo di 19 anni è stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche.

Determinante la testimonianza di un residente che si trovava a poca distanza dal punto dell’impatto. L’uomo ha raccontato di aver visto l’aereo abbassarsi improvvisamente fino a colpire il pilone elettrico, per poi perdere il controllo e schiantarsi contro l’auto e la recinzione dell’abitazione. Ha spiegato di essere scampato alla tragedia solo perché in quel momento si trovava nel giardino e non all’interno della vettura.

Sull’accaduto è stata aperta un’indagine da parte dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo, che ha disposto l’invio di un investigatore per effettuare i rilievi tecnici. I Carabinieri dovranno ora ricostruire con precisione le cause della perdita di quota e verificare eventuali problemi tecnici o errori durante il volo.

Tra i residenti della zona cresce intanto la preoccupazione. Alcuni abitanti ricordano che pochi mesi fa un altro ultraleggero era stato costretto a un atterraggio di emergenza in un campo vicino alle abitazioni. Dopo l’ennesimo episodio, diversi cittadini chiedono maggiori controlli e misure di sicurezza attorno all’area di volo.