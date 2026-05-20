Elia Sarzi Braga muore a 23 anni nel giorno del compleanno, fatale uno schianto sul Monte Baldo

Elia Sarzi Braga è morto a 23 anni in un incidente a Caprino Veronese durante un giro in moto per il suo compleanno. Il giovane di Suzzara aveva scambiato la moto con un amico poco prima dello schianto sulla provinciale del Monte Baldo.

Una giornata organizzata per festeggiare il compleanno si è conclusa con un incidente mortale sulle strade del Veronese. Elia Sarzi Braga, residente a Suzzara in provincia di Mantova, ha perso la vita nel pomeriggio di martedì 19 maggio lungo la provinciale 29A, nel territorio di Caprino Veronese.

Il ragazzo aveva appena compiuto 23 anni ed era partito insieme a un amico per una gita in moto verso Spiazzi, sul Monte Baldo. Durante il rientro i due avevano deciso di scambiarsi le moto e il giovane si trovava alla guida di una Yamaha 1000 al momento dell’impatto.

L’incidente è avvenuto intorno alle 17:45 all’altezza dell’incrocio di Boschi Perette. Per cause ancora in fase di accertamento, la moto si è scontrata prima contro un furgone e successivamente contro un’altra due ruote che arrivava nella direzione opposta.

I sanitari del 118 sono intervenuti rapidamente sul posto e hanno tentato a lungo le manovre di rianimazione, ma le ferite riportate dal 23enne si sono rivelate troppo gravi. L’amico che viaggiava dietro di lui ha assistito alla scena senza poter fare nulla ed è rimasto sotto shock.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri e alla polizia locale, che dovranno ricostruire con precisione la dinamica dello schianto e verificare eventuali responsabilità.