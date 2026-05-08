Nicola Belbruti muore in bici a 19 anni, schianto frontale con una Bmw a Castelli Calepio

Nicola Belbruti è morto a 19 anni dopo uno scontro frontale con una Bmw mentre pedalava a Castelli Calepio. Un amico, vedendo il Gps fermo per oltre mezz’ora, ha intuito subito che fosse successo qualcosa di grave.

Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita nella serata di giovedì 7 maggio a Castelli Calepio, in provincia di Bergamo, dopo un violento incidente stradale avvenuto lungo la provinciale 91. La vittima è Nicola Belbruti, che stava percorrendo via Gabriele D’Annunzio in bicicletta quando si è verificato l’impatto con una Bmw bianca.

L’incidente è avvenuto intorno alle 19.30 nei pressi della farmacia del paese, vicino a una rotatoria e in un tratto di strada separato da uno spartitraffico centrale. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe trovato improvvisamente davanti all’auto che viaggiava in direzione Sarnico dopo essere partita da Bergamo. Lo scontro è stato frontale e molto violento.

Dopo l’urto, il 19enne è stato scaraventato contro il parabrezza della vettura. Sul posto sono arrivati in pochi minuti i carabinieri, i soccorritori del 118 e l’elisoccorso decollato da Bergamo. I sanitari hanno tentato di rianimarlo, ma le ferite riportate erano troppo gravi e per Nicola non c’è stato nulla da fare.

Un amico del ragazzo, che lo aveva visto poco prima dell’incidente, ha raccontato di aver capito che qualcosa non andava osservando la posizione del Gps del cellulare. Vedendo il segnale fermo nello stesso punto per circa quaranta minuti, ha provato a chiamarlo. A rispondere sono stati i carabinieri, confermando la tragedia.