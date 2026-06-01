Alessandra Bruno muore dopo l'aggressione a Misterbianco, il marito ora accusato di femminicidio

La 49enne Alessandra Bruno è morta all’ospedale Garibaldi Centro di Catania dopo l’aggressione subita in casa a Misterbianco. Il marito Salvatore Mallamo resta in carcere e ora dovrà rispondere di femminicidio.

Alessandra Bruno è morta dopo due giorni di ricovero all’ospedale Garibaldi Centro di Catania. La donna, 49 anni, era stata trovata gravemente ferita nella sua abitazione nel quartiere Belsito di Misterbianco, in provincia di Catania, dopo una violenta aggressione avvenuta tra le mura domestiche.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna sarebbe stata picchiata dal marito e colpita più volte alla testa con un oggetto contundente che, per la Procura, sarebbe un martello. A dare l’allarme al 112 è stata una delle figlie della coppia, che avrebbe trovato la madre riversa a terra con una profonda ferita alla testa.

I carabinieri intervenuti nell’abitazione hanno arrestato poco dopo il marito della vittima, Salvatore Mallamo, 53 anni. L’uomo era stato inizialmente accusato di tentato femminicidio. Dopo la morte della donna, la Procura di Catania contesterà ora il reato di femminicidio.

La coppia aveva quattro figli, due maggiorenni e due minorenni. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire chi fosse presente in casa al momento dell’aggressione, anche se nessuno dei figli avrebbe assistito direttamente alla violenza.

Nella mattinata si è svolto davanti al giudice per le indagini preliminari l’interrogatorio di garanzia dell’indagato. Il Gip ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere, accogliendo la richiesta avanzata dalla Procura.

L’inchiesta è coordinata dalla procuratrice aggiunta Liliana Todaro e dalla sostituta procuratrice Valentina Margio, entrambe impegnate nell’area dedicata alle fasce deboli.