Empoli, donna uccisa in casa: il marito tenta il suicidio dopo il femminicidio

Una drammatica tragedia scuote Empoli: un'anziana donna di 82 anni viene trovata senza vita nella sua casa, mentre il marito di 83 anni, gravemente ferito e in stato di shock, tenta il suicidio. La scoperta, avvenuta questa mattina su segnalazione di un familiare, desta sconcerto e solleva ancora più interrogativi sulle dinamiche di una vicenda che lascia la comunità senza parole. La scena si chiude con un dolore profondo e molte domande irrisolte.

Tragedia nella mattinata di oggi a Empoli, dove una donna di 82 anni è stata trovata priva di vita nella propria abitazione in via Buozzi. Accanto a lei, il marito di 83 anni, gravemente ferito, dopo aver tentato di togliersi la vita.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 10:30 da un familiare, che ha contattato il commissariato di Empoli. All’arrivo delle forze dell’ordine, la donna era già deceduta, mentre l’uomo era ancora vivo ma in gravi condizioni. Sul posto è intervenuto immediatamente il personale sanitario del 118, che ha prestato le prime cure all’anziano e lo ha trasportato in ospedale. Al momento, non sarebbe in pericolo di vita.

Leggi anche Tragedia familiare a Castelvetrano: infermiere uccide la moglie e si toglie la vita

La polizia scientifica ha effettuato rilievi accurati all’interno dell’appartamento, mentre proseguono le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Secondo una prima ipotesi, la donna sarebbe stata strangolata, ma sarà l’autopsia, disposta dal magistrato di turno della Procura di Firenze, a stabilire con certezza le cause del decesso.

Il caso viene trattato come un femminicidio, con gli inquirenti concentrati sui possibili motivi che hanno spinto l’uomo a compiere il gesto estremo. L’abitazione è stata posta sotto sequestro per consentire ulteriori accertamenti.