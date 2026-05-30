Misterbianco, donna massacrata dal marito davanti alle figlie: arrestato per tentato femminicidio

Una donna di 49 anni è stata aggredita dal marito a Misterbianco e ricoverata in condizioni critiche dopo un intervento chirurgico d’urgenza. A chiamare il 112 è stata la figlia della coppia, che ha trovato la madre priva di sensi sul pavimento.

Una donna di 49 anni è ricoverata in condizioni gravissime dopo essere stata picchiata dal marito nella loro abitazione a Misterbianco, nel Catanese. A dare l’allarme è stata una delle figlie della coppia, che nella notte ha chiamato il 112 chiedendo un intervento immediato dopo aver trovato la madre a terra, priva di sensi e ferita alla testa.

L’episodio è avvenuto nel rione Belsito intorno all’una di notte. La ragazza, sotto choc, è rimasta al telefono con l’operatore della centrale operativa dei carabinieri fino all’arrivo delle pattuglie. I militari della Tenenza di Misterbianco e del Nucleo Radiomobile hanno trovato la donna riversa sul pavimento dell’abitazione con gravi traumi alla testa.

Il marito della vittima, un uomo di 53 anni, è stato bloccato e arrestato poco dopo l’intervento dei carabinieri. La Procura di Catania ha aperto un’indagine coordinata dalla procuratrice aggiunta Liliana Todaro e dalla sostituta procuratrice Valentina Margio. L’uomo è accusato di tentato femminicidio.

La 49enne è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita in codice rosso all’ospedale Garibaldi Centro di Catania. I medici l’hanno sottoposta a un delicato intervento chirurgico d’urgenza a causa delle profonde lesioni riportate durante l’aggressione. La prognosi resta riservata e le sue condizioni vengono considerate critiche.

Nell’abitazione sono intervenuti anche gli specialisti della Sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale dei carabinieri di Catania, impegnati nei rilievi tecnici per ricostruire con precisione quanto accaduto all’interno della casa della coppia.