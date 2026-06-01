Serena Williams torna al Queen's, annuncio ufficiale dopo il ritiro dal tennis

Serena Williams torna in campo al Queen’s dopo quasi quattro anni, l’ex numero uno giocherà il doppio nel torneo di preparazione a Wimbledon. L’annuncio è arrivato sui social con un video firmato Nike.

Serena Williams è pronta a rimettere piede in campo. La campionessa americana, che aveva salutato il tennis professionistico nel settembre 2022, ha ufficializzato il suo ritorno alle competizioni annunciando la partecipazione al torneo del Queen’s di Londra.

L’ex numero uno del mondo prenderà parte al tabellone di doppio della competizione britannica in programma dal 6 al 21 giugno, appuntamento tradizionalmente utilizzato dalle tenniste come preparazione a Wimbledon.

L’annuncio è arrivato attraverso i suoi profili social con un video realizzato insieme a Nike. Nelle immagini Williams appare su un campo da tennis mentre il telefono continua a ricevere notifiche e chiamate. “Le buone notizie si diffondono velocemente”, ha scritto la statunitense, ironizzando poi sulla quantità di messaggi ricevuti.

Nel filmato compare anche la frase “Tutti hanno sentito la notizia”, chiaro riferimento al ritorno in campo dopo quasi quattro anni di assenza dal circuito ufficiale.

L’ultima partita disputata da Serena Williams risale agli US Open del 2022, quando venne eliminata dall’australiana Ajla Tomljanovic. Da allora la fuoriclasse americana non aveva più preso parte a tornei ufficiali.

Per il rientro nel doppio al Queen’s, la 44enne potrebbe fare coppia con la giovane canadese Victoria Mboko, una delle promesse emergenti del tennis internazionale.