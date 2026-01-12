Milos Raonic annuncia il ritiro dal tennis dopo una carriera da protagonista

Milos Raonic annuncia l’addio al tennis a 35 anni dopo una carriera segnata da potenza, sacrifici e grandi traguardi, culminata con una finale a Wimbledon e il terzo posto nel ranking mondiale.

Milos Raonic ha comunicato ufficialmente la decisione di lasciare il tennis professionistico. Il canadese, oggi 35enne, chiude un percorso che lo ha portato tra i migliori interpreti della sua generazione, grazie a uno stile di gioco fondato su servizio devastante e solidità mentale.

Nel corso della carriera ha conquistato otto titoli nel circuito maggiore e ha raggiunto il punto più alto nel 2016, quando si è spinto fino alla finale di Wimbledon, arrendendosi ad Andy Murray. In quella stagione ha toccato anche la posizione numero tre del ranking mondiale.

L’ultima apparizione in un torneo ufficiale risale alle Olimpiadi di Parigi 2024, concluse con l’eliminazione al primo turno contro Dominik Koepfer. Da quel momento, Raonic ha avviato una riflessione personale sul proprio futuro sportivo.

Nel messaggio diffuso sui social, il tennista ha spiegato di aver scelto questo momento perché, pur sapendo che l’addio prima o poi sarebbe arrivato, ora si sente più pronto ad affrontarlo. Ha descritto il tennis come il centro della sua vita, definendolo al tempo stesso amore e ossessione.

Raonic ha inoltre ricordato con gratitudine le opportunità che questo sport gli ha offerto, sottolineando quanto si consideri fortunato per aver potuto inseguire e realizzare i propri sogni attraverso la racchetta.