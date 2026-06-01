Marios Oikonomou morto a 33 anni, addio all'ex difensore di Bologna e Sampdoria

Marios Oikonomou è morto a 33 anni dopo un incidente in moto avvenuto a Giannina. L’ex difensore di Bologna e Sampdoria era ricoverato da una settimana per gravi lesioni craniche riportate nello schianto.

È morto a 33 anni Marios Oikonomou, ex calciatore greco che aveva costruito gran parte della sua carriera in Italia tra Serie A e Serie B. L’ex difensore si trovava ricoverato nell’ospedale di Giannina, sua città natale, dopo il grave incidente stradale avvenuto sabato 23 maggio.

Secondo quanto ricostruito dalle autorità locali, Oikonomou era alla guida della sua moto quando si è scontrato con l’auto condotta da un uomo di 63 anni. L’impatto è avvenuto vicino all’ospedale cittadino. I soccorsi sono intervenuti immediatamente e i medici hanno riscontrato pesanti traumi cranio-encefalici.

Il 33enne era stato operato d’urgenza subito dopo il ricovero e trasferito nel reparto di terapia intensiva, dove ha lottato per diversi giorni. Le sue condizioni erano apparse subito molto critiche e nelle ultime ore è arrivata la notizia del decesso.

La scomparsa di Oikonomou ha colpito il mondo del calcio greco e quello italiano, dove il difensore aveva lasciato un ricordo importante. Nato nel 1992, era arrivato in Italia giovanissimo e nel corso della carriera aveva indossato le maglie di Cagliari, Bologna, Bari, Spal e Sampdoria.

Con il Bologna aveva vissuto una delle stagioni più significative della sua esperienza professionale, contribuendo alla promozione in Serie A nel campionato 2014-2015. Difensore centrale fisico e affidabile, aveva collezionato numerose presenze nei campionati italiani prima di fare ritorno in Grecia.

L’ultima esperienza da calciatore era stata con il Panathinaikos. Nel 2024 aveva deciso di ritirarsi dall’attività agonistica per dedicarsi alla vita privata e a nuovi progetti fuori dal calcio.