Marios Oikonomou in terapia intensiva, grave incidente in moto per l'ex difensore di Bologna e Cagliari

L’ex difensore Marios Oikonomou è ricoverato in terapia intensiva dopo un grave incidente in moto avvenuto a Giannina. Il 33enne greco, operato d’urgenza per un trauma cranico, resta sotto osservazione in ospedale.

Marios Oikonomou lotta tra la vita e la morte dopo un violento incidente stradale avvenuto nella mattinata di sabato 23 maggio a Giannina, in Grecia. L’ex calciatore greco, 33 anni, era alla guida della sua moto quando si è scontrato con l’auto condotta da un uomo di 63 anni.

L’impatto si è verificato nelle vicinanze dell’ospedale cittadino, dettaglio che ha consentito ai soccorritori di intervenire immediatamente. I medici hanno riscontrato gravi lesioni cranio-encefaliche e hanno disposto un intervento chirurgico d’urgenza. Dopo l’operazione, Oikonomou è stato trasferito nel reparto di rianimazione, dove resta ricoverato in condizioni considerate disperate.

La notizia si è diffusa rapidamente anche in Italia, Paese in cui il difensore aveva costruito gran parte della sua carriera. Arrivato nei campionati italiani da giovane promessa del calcio greco, aveva indossato le maglie di Cagliari, Bologna, Bari, Spal e Sampdoria.

Uno dei momenti più significativi del suo percorso sportivo risale alla stagione 2014-2015, quando contribuì alla promozione del Bologna dalla Serie B alla Serie A. Negli anni successivi aveva proseguito la carriera tra Italia e Grecia, fino al ritiro annunciato nel 2024 dopo l’esperienza con il Panathinaikos.

Nelle ultime ore numerosi messaggi di sostegno sono arrivati dal mondo del calcio. Tra i club che hanno espresso vicinanza alla famiglia dell’ex difensore c’è anche l’AEK Atene, società con cui Oikonomou aveva giocato per due stagioni. Il club greco ha pubblicato una nota ufficiale per manifestare supporto al giocatore e ai suoi familiari.

I medici dell’ospedale di Giannina non hanno ancora sciolto la prognosi. Nuovi aggiornamenti sulle condizioni dell’ex calciatore sono attesi nelle prossime ore.