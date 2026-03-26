Addio a Beppe Savoldi, ex bomber di Napoli e Bologna morto a 79 anni

Beppe Savoldi è morto a 79 anni dopo una lunga malattia, storico attaccante di Napoli e Bologna, protagonista del calcio italiano negli anni Settanta e ricordato per il suo fiuto del gol e il trasferimento record.

È morto a 79 anni Beppe Savoldi, attaccante simbolo di un’epoca e protagonista con le maglie di Napoli e Bologna. La scomparsa è stata annunciata dal figlio Gianluca attraverso un messaggio pubblicato sui social, in cui la famiglia ha raccontato gli ultimi momenti vissuti accanto a lui.

Nel messaggio si legge che Savoldi si è spento circondato dai suoi affetti più cari, nella sua casa, accompagnato fino alla fine dai familiari. Parole che restituiscono il ritratto di un uomo legato ai propri valori e alla famiglia, oltre che al calcio che lo aveva reso celebre.

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La famiglia ha voluto ringraziare anche il personale sanitario dell’ospedale Papa Giovanni XXIII e dell’Istituto Beato Palazzolo di Bergamo, che lo hanno assistito con attenzione e continuità, permettendogli di restare il più possibile nel suo ambiente domestico.

Savoldi è stato uno dei centravanti più noti del calcio italiano degli anni Settanta, soprannominato “mister due miliardi” per il trasferimento record al Napoli nel 1975. Con le sue reti ha lasciato un segno profondo sia a Bologna che in maglia azzurra, diventando un punto di riferimento per i tifosi.