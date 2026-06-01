Adriana Volpe festeggia 53 anni a Roma, pace fatta con Antonella Elia e Francesca Manzini

Adriana Volpe ha festeggiato i suoi 53 anni a Roma con amici, familiari e alcuni volti del Grande Fratello Vip 2026. Durante la serata sono arrivati segnali di pace con Francesca Manzini e Antonella Elia.

Adriana Volpe ha celebrato il suo 53esimo compleanno il 31 maggio con una festa organizzata a Roma nord, nel locale Profumo Spazio Sensoriale. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 2026, la conduttrice ha scelto di riunire amici, parenti e alcuni volti noti della televisione per una serata tra musica, brindisi e momenti simbolici.

Per l’occasione Adriana Volpe ha indossato un abito bianco aderente caratterizzato da fasce orizzontali. La festa si è svolta in un’atmosfera elegante, con il tradizionale taglio della torta accompagnato dal coro di “Tanti auguri”. Accanto a lei, durante uno dei momenti più fotografati della serata, c’era la figlia Gisele.

Tra gli ospiti presenti anche diversi personaggi del mondo dello spettacolo. Alla festa hanno partecipato Carmen Russo, Dario Costantini, Manila Nazzaro insieme al marito Stefano Oradei e Matilde Brandi. Più limitata invece la presenza degli ex concorrenti del reality di Canale 5. Dal cast del programma si sarebbero presentate soltanto Antonella Elia, Francesca Manzini e Lucia Ilardo.

La serata ha segnato anche un riavvicinamento tra Adriana Volpe e Francesca Manzini dopo le tensioni nate nella Casa del reality. Le due hanno scherzato insieme sulle note di “Esibizionista”, il brano che aveva acceso alcune incomprensioni durante il programma.

Nel corso dei festeggiamenti è arrivato anche un gesto che ha attirato l’attenzione degli invitati e dei social. Adriana Volpe e Antonella Elia si sono scambiate un bacio davanti agli ospiti, lasciando intendere che i dissapori degli ultimi mesi siano ormai superati.