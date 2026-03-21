Adriana Volpe in crisi dopo il Grande Fratello Vip, lacrime e confronto con Antonella Elia

Adriana Volpe scoppia in lacrime dopo il Grande Fratello Vip e pensa di lasciare per la distanza dalla figlia Gisele, temendo che la bambina soffra nel vederla così in tv.

La serata del 20 marzo del Grande Fratello Vip si è chiusa con uno strascico emotivo pesante. A telecamere spente, Adriana Volpe ha ceduto alla tensione accumulata durante la diretta, lasciandosi andare a un pianto intenso nel cuore della notte a Cinecittà.

Il momento più difficile è arrivato subito dopo il confronto acceso con Antonella Elia. Le parole pronunciate in studio hanno colpito la conduttrice, che si è sentita tradita. «Pensavo fossimo amiche», ha detto tra le lacrime, ricordando episodi vissuti insieme lontano dalle telecamere.

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Alla delusione si è aggiunta la fatica della lontananza da casa. Adriana ha espresso chiaramente il desiderio di lasciare il programma: «Voglio tornare a casa, non ce la faccio più». Il pensiero è andato subito alla figlia Gisele, con la paura che possa soffrire nel vederla così fragile in televisione.

Nel pieno della crisi, quando tutto faceva pensare a una rottura definitiva, è arrivato un gesto inatteso. Antonella Elia, poche ore dopo lo scontro, ha cercato Adriana per confortarla. Le due si sono abbracciate a lungo, in un momento che ha sorpreso anche gli altri concorrenti.

Antonella ha provato a rassicurarla e a spingerla a non prendere decisioni affrettate, suggerendole di parlare con la produzione per avere notizie della figlia. Un tentativo di calmarla e aiutarla a ritrovare lucidità dopo una notte segnata dalle emozioni.

Resta incerto cosa farà ora Adriana Volpe. Il desiderio di tornare dalla famiglia si scontra con il percorso nel reality, messo in discussione da una crisi che potrebbe cambiare gli equilibri della casa.