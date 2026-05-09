Grande Fratello Vip, Adriana Volpe nel mirino tra accuse e scontri con Francesca Manzini

Adriana Volpe viene attaccata nella Casa del Grande Fratello Vip per il suo atteggiamento prudente. Francesca Manzini, Alessandra Mussolini e Selvaggia Lucarelli le contestano di esporsi poco e di giocare senza prendere posizione.

Momento difficile per Adriana Volpe al Grande Fratello Vip. Nella Casa diversi concorrenti le hanno rimproverato di aver scelto una linea troppo prudente, evitando discussioni dirette e restando spesso in disparte per non compromettere il proprio percorso nel reality.

Tra le più critiche nei suoi confronti c’è stata Francesca Manzini. Il confronto tra le due si è acceso rapidamente, con Adriana che ha accusato la coinquilina di mostrarsi disponibile davanti agli altri salvo poi assumere atteggiamenti differenti. Secondo Volpe, Francesca avrebbe raccontato episodi non veritieri per proteggere una persona esterna alla trasmissione.

La replica della Manzini è stata immediata. La concorrente ha invitato Adriana a concentrarsi sul proprio comportamento senza coinvolgere aspetti personali o fragilità altrui. Lo scontro è proseguito con Volpe che ha ribadito di non aver mai mentito dall’inizio della sua esperienza nella Casa.

Ad alimentare le polemiche è intervenuta anche Alessandra Mussolini, che ha definito Adriana “una valletta muta”, criticando la sua tendenza a non esporsi nemmeno nelle situazioni più semplici. Mussolini ha poi parlato del rapporto tra Volpe e Antonella Elia, sostenendo che l’amicizia mostrata da Antonella sembri molto più spontanea rispetto all’atteggiamento mantenuto da Adriana.

La conduttrice ha cercato di chiarire il legame con Antonella Elia, ricordando l’esperienza condivisa durante il Grande Fratello Vip del 2020. Adriana ha spiegato di aver ritrovato un rapporto importante nato anni fa e di aver provato a ricostruire quell’intesa dopo un periodo di distanza.

Nel dibattito è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli, che ha descritto il percorso della concorrente come diviso in due fasi ben precise. Secondo la giornalista, Adriana sarebbe entrata nel reality con un atteggiamento più deciso e critico, salvo poi cambiare strategia dopo aver ricevuto osservazioni negative durante una puntata. Lucarelli le ha quindi consigliato di smettere di preoccuparsi dei giudizi e mostrarsi senza filtri.