Gianmarco Tamberi racconta il crollo dopo la diagnosi, tra dolori e paura di fallire

Gianmarco Tamberi ha raccontato mesi difficili tra fascite plantare, coliche renali e crisi personale. Il campione olimpico ha spiegato di aver interrotto gli allenamenti e di essersi rifugiato nel cibo prima di ritrovare la voglia di ripartire.

Gianmarco Tamberi è tornato a parlare pubblicamente nel giorno del suo 34esimo compleanno, condividendo sui social un lungo messaggio in cui ha raccontato gli ultimi mesi segnati da problemi fisici e momenti complicati anche sul piano mentale. L’atleta azzurro ha spiegato di essersi allontanato per un periodo dopo una serie di difficoltà iniziate alla fine di gennaio.

Tutto è partito dalla diagnosi di una fascite plantare al piede destro, un problema che ha rallentato gli allenamenti e compromesso la preparazione. Tamberi ha raccontato di aver provato diverse cure e consultato specialisti senza ottenere miglioramenti concreti. Ogni tentativo fallito aumentava la frustrazione, mentre gli obiettivi stagionali sembravano allontanarsi sempre di più.

Nel pieno del recupero, il campione olimpico ha dovuto affrontare anche il ritorno delle coliche renali, già vissute durante le Olimpiadi di Parigi 2024. Il dolore è stato così forte da costringerlo nuovamente al ricovero in ospedale. I medici hanno individuato un nuovo calcolo renale, stavolta sul lato destro, e per alcuni giorni si era arrivati a ipotizzare un intervento chirurgico poi evitato grazie all’espulsione spontanea del calcolo.

Le difficoltà fisiche hanno avuto conseguenze anche sul piano psicologico. Tamberi ha ammesso di aver attraversato una fase di forte sconforto, con il timore di compromettere un’altra stagione sportiva e di deludere chi gli è stato vicino. In quel periodo, ha spiegato di aver iniziato a mangiare compulsivamente per cercare di allontanare i pensieri negativi, arrivando a prendere quattro chili in poche settimane.

Dopo mesi complicati, l’altista marchigiano ha deciso di ripartire gradualmente. Ha raccontato di aver ricominciato dai movimenti più semplici, fino ai primi salti, pur riconoscendo di essere ancora lontano dalla condizione desiderata. Nel messaggio pubblicato sui social non è mancato il ringraziamento alla moglie Chiara Bontempi, rimasta al suo fianco durante tutto il periodo più difficile.

Tamberi guarda ora ai prossimi appuntamenti agonistici con l’obiettivo di tornare competitivo entro gli Europei di agosto. Nel suo sfogo ha definito i 34 anni “un nuovo inizio”, spiegando di aver ritrovato almeno una parte della fiducia persa negli ultimi mesi.