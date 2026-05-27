Ivan Ricciardi morto dopo mesi di dolori ignorati, la famiglia denuncia presunti ritardi nella diagnosi

Ivan Ricciardi ha denunciato per mesi forti dolori alla schiena ma il tumore ai polmoni è stato scoperto solo durante l’ultimo ricovero al Perrino di Brindisi. Il 46enne è morto il giorno dopo, la famiglia ha presentato denuncia.

Per mesi aveva chiesto aiuto per un dolore alla schiena che non gli dava tregua. Ivan Ricciardi, 46 anni, residente a Squinzano nel Leccese, è morto lunedì 26 maggio dopo che un tumore ai polmoni in stato avanzato era stato scoperto soltanto poche ore prima durante un ricovero d’urgenza all’ospedale Perrino di Brindisi.

Secondo quanto ricostruito dai familiari, l’uomo si era rivolto più volte agli ospedali del territorio negli ultimi otto mesi. Le sue condizioni peggioravano continuamente, ma dopo le visite sarebbe stato rimandato a casa senza ulteriori approfondimenti diagnostici. Il dolore lombare era diventato così forte da costringerlo a letto e ad assumere farmaci oppioidi per cercare di controllare le sofferenze.

Con il passare del tempo erano comparsi anche gonfiori diffusi in varie parti del corpo. Nonostante il quadro clinico sempre più pesante, i parenti sostengono che non siano stati prescritti esami specifici per capire l’origine del problema. La famiglia riferisce inoltre che anche il medico di base avrebbe smesso di rispondere a telefonate e messaggi mentre le condizioni del 46enne continuavano a peggiorare.

Nella notte tra sabato 24 e domenica 25 maggio Ricciardi ha avuto una grave crisi respiratoria. Trasportato d’urgenza al Perrino di Brindisi, i medici hanno individuato per la prima volta il tumore ai polmoni. Ricoverato nel reparto di oncologia, è stato intubato nel pomeriggio ma il suo quadro clinico era ormai compromesso. È morto la mattina successiva.

Ivan Ricciardi lascia la moglie Debora e due figli. Non aveva ancora compiuto 47 anni. Dopo il decesso, il figlio ha presentato una denuncia-querela alla Questura di Brindisi ipotizzando possibili responsabilità sanitarie legate ai ritardi nella diagnosi.

La Procura di Brindisi potrebbe ora disporre l’autopsia sul corpo del 46enne e acquisire le cartelle cliniche per ricostruire tutte le visite e i ricoveri effettuati negli ultimi mesi.