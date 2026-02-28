Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi, la nascita di Camilla e il nuovo equilibrio familiare

Gianmarco Tamberi racconta la nascita della figlia Camilla dopo un travaglio di oltre 30 ore, un’esperienza intensa vissuta con Chiara Bontempi che ha cambiato la loro vita e i loro equilibri quotidiani.

La piccola Camilla è arrivata al termine di un travaglio lungo e faticoso, durato più di 30 ore. A raccontarlo sono Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi, che ripercorrono quei momenti vissuti insieme in ospedale, tra attesa e tensione, fino alla nascita della loro prima figlia.

Le contrazioni sono iniziate il giorno dopo il compleanno di Chiara. Il parto è stato indotto e si è protratto per molte ore. «È stata un’esperienza forte, che non dimenticheremo», spiegano. Tamberi ricorda quel momento come uno dei più intensi della sua vita, vissuto restando accanto alla moglie per tutto il tempo.

Oggi Camilla ha sei mesi e ha cambiato completamente le loro giornate. «All’inizio era pura felicità, poi abbiamo imparato a capire i suoi bisogni», racconta l’atleta. La bambina è diventata il punto di riferimento della coppia, che si è trovata a costruire una nuova routine.

Per Chiara il cambiamento è stato netto. «Passi da una vita senza orari a una completamente diversa», dice. Si occupa della figlia a tempo pieno, con l’aiuto delle nonne e, ogni tanto, di una tata. Anche Tamberi, confessa lei, è completamente preso dal ruolo di padre.

Nonostante la nuova dimensione familiare, lo sguardo dell’atleta resta rivolto allo sport. L’obiettivo è tornare competitivo in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028, dopo la delusione di Parigi 2024. «È stato difficile, ma tornare a casa e vedere mia figlia mi dà energia», spiega.

Tamberi affronta anche un tema personale, il rapporto con il padre. «Non è quello che avrei voluto», ammette. Non c’è un legame solido e questo pesa, anche pensando al ruolo di nonno per Camilla. «Non giudico, ma io voglio essere per lei tutto quello che posso», aggiunge.

Quanto al futuro, la coppia non esclude l’idea di allargare la famiglia. Fino a poco tempo fa la risposta era negativa, ma oggi la prospettiva è cambiata. «Non diciamo più no», raccontano.