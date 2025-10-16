Tragedia a San Benedetto del Tronto: anziani coniugi trovati morti in casa, si indaga per omicidio-suicidio

Due anziani coniugi di circa 80 anni sono stati trovati senza vita nella loro abitazione di via Stamira, nel centro di San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno. La scoperta è avvenuta nella mattinata di oggi, quando il personale sanitario della Rsa dove la donna era ricoverata si è recato presso la loro casa per riportarla in struttura dopo un breve permesso familiare.

Una volta entrati nell’appartamento, gli operatori hanno fatto la drammatica scoperta dei due corpi. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso di entrambi.

Leggi anche Duplice omicidio alla Bolognina: due uomini trovati morti in casa a Bologna

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, l’uomo avrebbe impugnato una pistola, sparando alla moglie e poi rivolgendola contro di sé. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e di chiarire le motivazioni che avrebbero portato al gesto estremo.

La zona è stata transennata per consentire i rilievi tecnici e gli accertamenti balistici. Sul posto, oltre ai militari dell’Arma, anche il medico legale e il magistrato di turno per coordinare le indagini.