Scomparsi dopo la gita in bici : Quattro amici trovati morti nel fiume

Mistero negli Stati Uniti, nello stato dell'dove i cadaveri diall'inizio di questa settimana sono statinelDeep Fork, a sud-ovest della città di Okmulgee, vicino a Tulsa. Le vittime erano Mark Chastain, 32, Billy Chastain, 30, Alex Stephens, 29, e Mike Sparks, 32. Secondo i rapporti preliminari, ihanno lasciato la casa di Billy Chastain incletta domenica intorno alle 20:00.

Sono andati prima in una discarica, poi in una stazione di servizio e poi in un'altra discarica. Almeno due di loro avevano il cellulare, che ha permesso alla polizia di tracciare il percorso fatto dai quattro, ma a un certo punto il segnale è scomparso. Ora gli agenti stanno cercando le loro biciclette, in attesa che l'autopsia faccia luce sull'accaduto. I Quattro amici sono stati dichiarati dispersi lunedì, ha detto il capo della polizia locale John Prentice, confessando di non riuscire ancora a capire cosa possa essere successo. Tra le ipotesi c'è l'acrobazia finita in tragedia.

