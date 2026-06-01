Roma, cavalli in fuga sulla Colombo dopo i botti accesi da un vigile della Municipale

Cavalli della parata del 2 Giugno in fuga sulla Colombo dopo i botti accesi da un vigile, quattro feriti e 15 animali feriti alle zampe. L’agente ha ammesso le proprie responsabilità e rischia provvedimenti disciplinari e un’indagine penale.

Dietro la fuga dei cavalli della parata del 2 Giugno sulla Cristoforo Colombo ci sarebbe un agente della polizia locale di Roma in servizio da circa un anno. Secondo quanto emerso, il vigile avrebbe acceso una batteria di petardi vicino agli animali schierati nella zona di Caracalla, provocando il panico che ha portato i cavalli a lanciarsi al galoppo lungo la strada.

Il bilancio dell’episodio è di quattro persone ferite e quindici cavalli con lesioni alle zampe. L’agente avrebbe ammesso subito quanto accaduto davanti ai superiori. Ora la sua posizione è al vaglio dell’amministrazione capitolina e potrebbero scattare provvedimenti disciplinari, compresa la sospensione dal servizio.

Per il 51enne potrebbero arrivare anche conseguenze sul piano penale. Tra le ipotesi valutate ci sarebbero lesioni colpose aggravate, danneggiamento ed esplosioni non autorizzate in luogo pubblico.

L’uomo, sposato e padre di tre figli, era entrato nella polizia locale dopo aver superato il concorso nel 2025. Prima dell’assunzione aveva lavorato per anni come imprenditore nel settore degli impianti elettrici e della manutenzione di caldaie e sistemi termici. Dopo l’ingresso nel corpo era stato assegnato al reparto motociclisti.

Tra le sue passioni ci sarebbero le moto e le immersioni subacquee. Secondo persone a lui vicine, la vicenda avrebbe creato forte tensione anche all’interno della famiglia dopo quanto accaduto durante le celebrazioni della Festa della Repubblica.