Cavalli in fuga sulla statale 36 a Monza provocano incidente con tre auto e cinque feriti

Cavalli fuggono da un maneggio e invadono la statale 36 causando un incidente con tre auto. L’impatto avviene in serata vicino a Monza, coinvolgendo anche un bambino e provocando diversi feriti.

Un gruppo di cavalli scappati da un maneggio ha invaso la carreggiata della statale 36 Valassina, all’uscita della galleria di Monza in direzione sud, causando un grave incidente nella serata di lunedì 20 aprile. Lo scontro si è verificato intorno alle 19.30 e ha coinvolto tre veicoli.

Secondo i primi accertamenti, gli animali sarebbero riusciti a uscire da una struttura della zona, finendo sulla superstrada per cause ancora da chiarire. Le auto in transito non sono riuscite a evitare uno dei cavalli, che è stato travolto e ucciso sul colpo.

Il secondo esemplare, rimasto illeso, si è allontanato subito dopo l’impatto ed è stato recuperato alcune ore più tardi a diversi chilometri di distanza. La presenza dell’animale morto sull’asfalto ha reso ancora più complessi i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte cinque persone, tra cui un bambino di sei anni. Tre feriti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza dai sanitari intervenuti con due ambulanze e un’automedica.

Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia stradale e i Vigili del Fuoco di Monza e Brianza, con squadre provenienti da Monza e Lissone. I pompieri hanno lavorato per liberare alcuni occupanti rimasti incastrati nei veicoli, ostacolati anche dalla carcassa dell’animale sulla carreggiata.

Presenti infine gli operatori incaricati della rimozione del cavallo. Restano aperti gli accertamenti per stabilire eventuali responsabilità legate alla fuga degli animali e alla loro presenza sulla statale.