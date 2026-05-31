Roma, quattro vigili urbani esclusi dalla parata del 2 giugno dopo la fuga dei cavalli

Paola Cammarota | 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Quattro agenti della polizia locale di Roma sono stati esclusi dalla parata del 2 giugno dopo l’indagine sui fuochi d’artificio che hanno provocato la fuga di alcuni cavalli nella notte tra il 29 e il 30 maggio.

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Roma, quattro vigili urbani esclusi dalla parata del 2 giugno dopo la fuga dei cavalli
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Quattro agenti della polizia locale di Roma Capitale non prenderanno parte alla parata del 2 giugno dopo quanto accaduto nella notte tra il 29 e il 30 maggio, quando alcuni cavalli si sono imbizzarriti a causa dell’esplosione di fuochi d’artificio. La decisione è stata presa nelle ultime ore e riguarda i vigili urbani ritenuti coinvolti nell’accensione dei petardi che avrebbe provocato il caos.

L’episodio è avvenuto durante le attività preparatorie legate alle celebrazioni per la Festa della Repubblica. Secondo quanto emerso, gli animali sarebbero fuggiti spaventati dal rumore improvviso dei fuochi, creando momenti di tensione e richiedendo un intervento immediato per riportare la situazione sotto controllo.

Nel pomeriggio il comandante della polizia locale di Roma Capitale, Mario De Sclavis, ha inviato un messaggio radio a tutti gli agenti del corpo per affrontare quanto successo. Il comandante ha definito l’accaduto “uno tsunami” piombato sul corpo della municipale, invitando però gli agenti estranei alla vicenda a proseguire il lavoro con serenità.

De Sclavis ha voluto rassicurare il personale, parlando della “parte sana del corpo” e chiedendo agli agenti di continuare a lavorare “a testa alta e con orgoglio”. Nel messaggio ha anche ribadito che gli accertamenti sui fatti saranno gestiti direttamente dai vertici del comando.

La vicenda arriva a pochi giorni dalla tradizionale parata del 2 giugno ai Fori Imperiali, uno degli appuntamenti istituzionali più importanti della capitale, che ogni anno coinvolge anche la polizia locale nelle attività operative e di rappresentanza.

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