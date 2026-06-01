Caterina Balivo assente da Rai 1, La volta buona sostituita da repliche per il ponte del 2 giugno

Il pubblico di La volta buona ha trovato una sorpresa nel pomeriggio del 1° giugno su Rai 1. Il programma condotto da Caterina Balivo non è andato in onda in diretta ed è stato sostituito da alcune repliche delle interviste più seguite della stagione. Una scelta che ha spiazzato molti telespettatori, abituati all’appuntamento quotidiano con il talk del primo pomeriggio.

La modifica del palinsesto non era stata anticipata e sui social sono comparsi subito commenti di disappunto. Diversi utenti hanno chiesto spiegazioni sull’assenza della conduttrice, mentre altri hanno criticato la decisione di interrompere la normale programmazione senza comunicazioni preventive. Tra i messaggi pubblicati online c’è anche chi ha definito la scelta “non professionale”, lamentando il mancato rispetto nei confronti del pubblico più fedele.

Dietro allo stop non ci sarebbero problemi legati alla trasmissione o alla conduttrice. La pausa è stata concessa in occasione del lungo weekend per la Festa della Repubblica del 2 giugno. Caterina Balivo e la squadra del programma hanno approfittato del ponte per qualche giorno di relax prima del ritorno in studio.

A confermare il clima di vacanza è stata la stessa Balivo attraverso i social. La presentatrice ha condiviso alcune immagini del fine settimana trascorso al mare, mostrando momenti di svago lontano dagli studi Rai. Le foto hanno accompagnato le ore in cui su Rai 1 andavano in onda le puntate registrate selezionate per coprire i giorni di pausa.

Le repliche resteranno in programmazione durante lo stop previsto per il ponte festivo, mentre il ritorno della diretta è atteso con la ripresa della normale programmazione della rete.