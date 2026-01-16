Pino Insegno punge Caterina Balivo sulla longevità a La volta buona

Ironia, siparietti e battute in studio durante La volta buona, dove Pino Insegno ha trasformato il tema della longevità in un momento di leggerezza, coinvolgendo Caterina Balivo in uno scambio divertito davanti al pubblico.

Il pomeriggio televisivo di La volta buona ha regalato ancora una volta un mix di racconti, attualità e sorrisi. Alla guida del programma, Caterina Balivo ha accolto Pino Insegno, subito protagonista di un clima disteso e ironico.

Il tema della puntata, incentrato sulla longevità, ha fornito all’attore e doppiatore l’occasione perfetta per una battuta. Con tono scherzoso, Insegno ha sottolineato come l’argomento stesse tornando con una certa frequenza, lasciando intendere di averlo già affrontato più volte nello stesso studio.

Rivolgendosi a un altro ospite, ha poi aggiunto che per lui non si trattava di una novità, ricordando con ironia le numerose puntate già dedicate allo stesso tema. Una frase che ha immediatamente strappato risate tra il pubblico.

Caterina Balivo, divertita, ha reagito con un sorriso e uno sguardo complice, cercando allo stesso tempo di contenere l’ironia dell’ospite. Il siparietto ha contribuito a rendere il momento ancora più leggero e spontaneo.

L’atmosfera in studio si è così mantenuta vivace, confermando la capacità del programma di alternare riflessioni e momenti di puro intrattenimento, grazie anche alla complicità tra la conduttrice e i suoi ospiti.