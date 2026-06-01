Stefania Sandrelli e la pensione contestata dall'Inps: Temevo di perdere la mia casa

Il 5 giugno Stefania Sandrelli festeggerà 80 anni. Un traguardo che arriva dopo una vita trascorsa tra cinema, successi e vicende personali che l’attrice ha ripercorso in un’intervista a Repubblica. Dall’infanzia a Viareggio fino all’amore tormentato con Gino Paoli, Sandrelli ha raccontato ricordi privati e momenti difficili che ancora oggi porta con sé.

Da bambina viveva con la madre e il fratello Sergio nella pensione di famiglia a Viareggio. Il padre morì quando lei aveva soltanto otto anni. “Mamma mi chiamava Mercurio”, ha ricordato parlando della sua energia e delle tante attività praticate da giovane, tra danza, pattinaggio e ciclismo artistico. Il fratello, appassionato di musica, le trasmise anche l’amore per il cinema.

Tra i passaggi più personali dell’intervista c’è il rapporto con Gino Paoli, iniziato quando lei era ancora molto giovane. Sandrelli ha raccontato di essersi innamorata della sua voce dopo averlo visto in televisione. Per il suo quindicesimo compleanno chiese di andare alla Bussola per assistere a un suo concerto. Da lì iniziò una lunga frequentazione fatta, all’inizio, di incontri discreti e pochi baci rubati.

L’attrice ha ricordato il legame con il cantautore come qualcosa di travolgente. “Non credo possa esistere un amore più grande del nostro”, ha spiegato. Una relazione intensa ma difficile, segnata anche dalle tensioni legate alla vita professionale di lei. Paoli, secondo Sandrelli, non accettò mai completamente il suo lavoro nel cinema e il desiderio di mantenere la propria indipendenza.

Nel racconto emerge anche il dolore vissuto dopo il tentato suicidio del cantante. “Non gliel’ho perdonata”, ha detto l’attrice, spiegando di aver interpretato quel gesto come la prova di un amore diverso da quello che aveva immaginato.

Sandrelli ha poi parlato del rapporto tra i figli Amanda e Giovanni, cresciuti insieme, e del dolore che ha colpito la famiglia dopo alcune perdite ravvicinate. Fino all’ultimo compleanno di Paoli i due continuarono a sentirsi. “Gli ho scritto una frase poetica”, ha raccontato.

Nonostante una carriera lunga e ricca di film celebri, l’attrice ha ammesso di non essersi mai considerata una donna benestante. Ha ricordato anche una scelta fatta anni fa durante la lavorazione de La chiave, quando preferì un compenso immediato invece di una percentuale sugli incassi proposta dal produttore Giovanni Bertolucci.

Tra i momenti più amari degli ultimi anni c’è stata la vicenda legata alla pensione. Sandrelli ha spiegato di essersi sentita profondamente ferita dalla richiesta dell’Inps di restituire somme già percepite. Dopo due sentenze favorevoli, la Cassazione annullò tutto. “Piangevo mentre mangiavo”, ha raccontato ricordando il giorno in cui ricevette la lettera.

La paura più grande era perdere la casa in cui vive con il compagno Giovanni Soldati. Per l’attrice quella casa rappresenta libertà e serenità quotidiana. “Sono felice quando faccio colazione in cucina”, ha spiegato parlando di uno spazio che considera essenziale per il proprio equilibrio personale.