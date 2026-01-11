Stefania Sandrelli, baci rubati con De Niro e tensioni sul set di Novecento

Stefania Sandrelli racconta aneddoti sul set di Novecento con Robert De Niro e Gérard Depardieu, rivelando un bacio furtivo con De Niro e la gelosia tra colleghi durante le riprese.

L’attrice italiana ha ripercorso alcuni momenti della sua lunga carriera, tra commedie, drammi e grandi registi, soffermandosi sul legame con due star internazionali incontrate sul set di Novecento, il kolossal di Bernardo Bertolucci girato nella pianura padana.

Sandrelli ha descritto Robert De Niro come un compagno di set silenzioso e affascinante. In una scena prima dell’alba, seduta in auto con lui, non è riuscita a trattenere un complimento spontaneo e ha definito l’attore «carino», un momento che lei stessa ha definito un bacio rubato, anche se il loro rapporto è poi rimasto principalmente professionale.

Raccontando Gérard Depardieu, l’attrice ha ricordato la sua gentilezza e come fosse solito curiosamente cucinare per lei, ma ha anche accennato alla gelosia e al clima particolare tra attori durante la lavorazione.

La pellicola di Bertolucci, celebre per il suo cast internazionale e per la sua lunga durata, ha segnato un capitolo importante nella carriera di Sandrelli, che ancora oggi ricorda quei giorni sul set con vivide immagini di incontri, sguardi e momenti vissuti con colleghi di fama mondiale.