Inps sospende il simulatore 'La Mia Pensione Futura' per manutenzione dopo polemiche sull'aumento dei requisiti

Il servizio online dell’Inps per simulare la pensione futura, noto come 'La Mia Pensione Futura', è stato temporaneamente sospeso per manutenzione. Questa piattaforma consente di stimare l’importo della pensione al termine della carriera lavorativa, basandosi su età, storia lavorativa e retribuzione o reddito, secondo le normative attuali.

La sospensione arriva dopo l'allarme della Cgil su un presunto aumento dell’età pensionabile implementato dall’Inps senza comunicazioni ufficiali da parte dei ministeri competenti. L’Istituto ha smentito l’applicazione di nuovi requisiti pensionistici, confermando che le certificazioni continueranno a essere redatte secondo le tabelle pubblicate.

Secondo la Cgil, l’Inps avrebbe aggiornato i criteri di calcolo prevedendo, dal 2027, un incremento dei requisiti contributivi per la pensione anticipata a 43 anni e 1 mese, e a 43 anni e 3 mesi dal 2029. Per la pensione di vecchiaia, l’età minima passerebbe a 67 anni e 3 mesi nel 2027 e a 67 anni e 5 mesi nel 2029. La Lega, tramite il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, ha dichiarato che farà di tutto per evitare simili aumenti, come avvenuto con la norma che bloccò l’aumento dell’aspettativa di vita nella riforma Quota 100.

L’Inps non ha fornito ulteriori dettagli sulla durata della manutenzione del simulatore, ma ha assicurato la correttezza dei calcoli basati sui parametri attualmente in vigore.

Pensioni 2025: tutte le novità della manovra e le misure confermate - Il sistema pensionistico per il 2025 non presenta grandi cambiamenti rispetto all'anno precedente. I requisiti per la pensione di vecchiaia rimangono 67 anni di età e 20 anni di contributi, con un importo minimo della pensione pari a 538,69 euro. Le misure principali come Quota 103, Ape Sociale e Opzione Donna sono state confermate senza modifiche sostanziali.

Ritardo pagamento Pensioni Gennaio 2025: spiegazione INPS e modalità di accredito - Molti pensionati non hanno trovato l’accredito della pensione di gennaio 2025 sul proprio conto questa mattina, né il cedolino per verificare l’importo mensile e le sue eventuali variazioni. L’INPS ha chiarito sul proprio sito le ragioni del ritardo e le modalità di accredito.

Manovra 2025 approvata: tutte le novità su pensioni, fisco, famiglia e imprese - La terza manovra del governo Meloni è stata approvata definitivamente al Senato dopo circa due mesi di dibattito e con un esame quasi esclusivamente monocamerale. Tra le principali misure, il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori con redditi fino a 40mila euro diventa strutturale, beneficiando oltre 14 milioni di dipendenti.