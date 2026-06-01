Immacolata Panico trovata morta a Napoli, la 22enne era scomparsa da Pomigliano d'Arco

Immacolata Panico è stata trovata morta al Centro Direzionale di Napoli dopo la scomparsa denunciata dalla famiglia domenica 31 maggio. La 22enne aveva inviato messaggi preoccupanti ai parenti prima di sparire.

Si sono concluse nel modo più drammatico le ricerche di Immacolata Panico, la studentessa di 22 anni sparita nella giornata di domenica 31 maggio da Pomigliano d’Arco. Il corpo della giovane è stato trovato senza vita nella mattinata di lunedì 1 giugno nell’area del Centro Direzionale di Napoli.

L’allarme era scattato poche ore dopo la scomparsa, quando la famiglia aveva ricevuto alcuni messaggi ritenuti particolarmente preoccupanti nel gruppo WhatsApp dei parenti. Da quel momento amici e familiari avevano lanciato appelli pubblici per cercare di rintracciare la ragazza il prima possibile.

Le ricerche si erano concentrate soprattutto nella zona del Centro Direzionale, dove intorno a mezzogiorno di domenica il compagno della 22enne aveva individuato la Lancia Ypsilon nera utilizzata abitualmente dalla giovane. L’auto era parcheggiata lungo una strada vicina ai grattacieli dell’area orientale di Napoli.

Dopo il ritrovamento della vettura era partita una vasta operazione coordinata dalle forze dell’ordine. I carabinieri della compagnia di Poggioreale hanno passato al setaccio per ore le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nella zona.

Il corpo della ragazza è stato poi individuato nella mattinata di oggi all’interno del perimetro già controllato dagli investigatori. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Napoli e la polizia municipale, che hanno delimitato l’area in attesa dell’arrivo del magistrato di turno per gli accertamenti previsti.

Gli investigatori stanno lavorando per chiarire ogni dettaglio della vicenda. Al momento, tra le ipotesi seguite dagli inquirenti, resta quella del suicidio.