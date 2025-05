Roma, donna trovata morta in una scarpata: era scomparsa da ore

Tragedia nella serata di ieri a Roma, dove una donna di 86 anni è stata trovata senza vita in una scarpata nei pressi di una piazzola di sosta, in viale dell’Oceano Indiano, nel quartiere Eur.

A lanciare l’allarme è stata la figlia dell’anziana, che, non riuscendo a mettersi in contatto con la madre, ha avviato le ricerche per poi trovarla priva di vita vicino alla propria auto. Il corpo si trovava poco distante dal veicolo parcheggiato lungo la strada.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni Torrino Nord e Eur, insieme al medico legale, per effettuare i primi rilievi. Secondo quanto riferito, non sarebbero stati riscontrati segni evidenti di violenza sul cadavere, lasciando ipotizzare un possibile malore improvviso come causa del decesso.

Nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia per stabilire con certezza le circostanze della morte. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione gli ultimi spostamenti della donna e verificare eventuali elementi utili al caso.