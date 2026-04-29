Chi era Elisa Giugno trovata morta a Cecima: indagini aperte sulla 22enne scomparsa da giorni

Elisa Giugno è stata trovata morta in un campo a Cecima dopo la scomparsa segnalata dai familiari. Il corpo, individuato da un passante in una scarpata, potrebbe essere rimasto lì per giorni prima del ritrovamento.

Il corpo di Elisa Giugno, 22 anni, è stato rinvenuto nella mattinata di ieri in una zona isolata del comune di Cecima, nell’Oltrepò Pavese. La giovane si trovava ai piedi di una scarpata, nascosta tra l’erba, quando un passante l’ha notata e ha subito chiamato i soccorsi.

La ragazza, originaria di Voghera, era scomparsa da alcuni giorni. L’ultimo avvistamento risale a mercoledì 22 aprile proprio nella zona di Cecima. Il giorno successivo i familiari avevano denunciato la sua sparizione, facendo scattare le ricerche.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Voghera, insieme alla polizia scientifica, al medico legale e al magistrato della Procura di Pavia. Gli accertamenti iniziali non hanno evidenziato segni evidenti di violenza sul corpo, ma gli investigatori attendono l’esito dell’autopsia per chiarire le cause del decesso.

Tra le ipotesi al vaglio non viene esclusa alcuna possibilità, dal gesto volontario a un malore improvviso, fino a un’eventuale overdose o a responsabilità di terzi. Gli esami medico-legali dovranno stabilire anche se vi siano traumi non visibili a una prima osservazione.

Secondo una prima valutazione, la morte potrebbe risalire a due o tre giorni prima del ritrovamento. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire gli ultimi spostamenti della giovane e le persone che ha frequentato nei giorni precedenti.

Gli investigatori hanno effettuato controlli anche nell’abitazione di un amico, un ragazzo di 23 anni, presso cui Elisa soggiornava a Serra del Monte, località nel territorio di Cecima. Il giovane è stato ascoltato per ricostruire gli ultimi momenti prima della scomparsa.

La vicenda ha colpito profondamente la comunità locale, solitamente tranquilla e frequentata da appassionati della natura. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della morte della giovane.